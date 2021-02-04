وزارة الصحة عن تأمين كأس العالم لكرة اليد: مصر قادرة على تحدي أي ظرف

عقبت الدكتور نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان ، حول نجاح اللجنة الطبية بوزارة الصحة في تأمين كأس العالم لليد ، قائلًا : " قبل بداية البطولة بشهور ، قمنا بوضع نموذج للتأمين ، بحيث يكون نموذج جديد منفرد لا يوجد في أماكن أُخرى " .

وتابعت " نانسي الجندي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أن تم وضع هذا النموذج كخطة ، ولكن التحدي هو كيفية تحقيق هذه الخطة ، مشيرة إلى أن تم إجراء العديد من التجارب حول هذا النموذج في معسكرات المنتخب المصري لكرة اليد ، لمعرفة نسبة نجاحه .

وأضاف الدكتور مصطفى غنيمة ، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ، أن بالنسبة للقطاع العلاجي ، فتم توفير في فنادق الإقامة ، أجهزة طبية كاملة وفريق رعاية ، معقبًا : " ممكن نقول مستشفى صغيرة " ، حيث كانت تشمل عيادة طبية كاملة ومجهزة كالرعاية الصحية تمامًا ، مضيفًا أنها تشمل أيضًا معمل تحاليل طبية ، وأجهزة سونار ، والأشعة ، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو أن المنتخابات المستضافة لا تحتاج أي خدمات طبية من الخارج إلا في حالة الضرورة القصوى وهي الحجز في المستشفى .

وقال الدكتور علاء عيد ، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة ، إن رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها من جائحة كورونا ، إلا أن الدولة المصرية برئاسة السيسي نجحت في تأمين كأس العالم لليد ، معقبًا : " مصر تستطيع بأبنائها ، ونحن قادرين ، ومصر قادرة على تحدي أي ظرف".