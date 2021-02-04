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أخبار العالم

الكونجرس يوصي بايدن بمراجعة الانسحاب من أفغانستان

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت لجنة الكونجرس لشؤون أفغانستان إن طالبان لم تستوف شروط الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان بحلول مايو، وأوصت إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة هذه الشروط.

ونقل موقع "ذا هيل" الإخباري عن التقرير الصادر عن اللجنة قوله: "سيكون من الصعب للغاية وربما من المستحيل تحقيق الشروط بحلول مايو 2021".

وأضاف التقرير: "تحقيق الهدف العام للسلام الذي يلبي المصالح الأمريكية يجب أن يبدأ بتمديد الموعد النهائي لما بعد مايو".

كما قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن "طالبان لم تلتزم من جهتها بالاتفاق"، واقترح تأجيل سحب القوات الأمريكية.

وكان ترامب وقبل خمسة أيام من مغادرته لمنصبه، أعلن أن الجيش الأمريكي حقق هدفه المتمثل في خفض عدد القوات إلى 2500 جندي في أفغانستان، لتسجل أدنى مستوى لها هناك منذ 2001.

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