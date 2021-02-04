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رياضة

أيمن عبدالعزيز: لا أحد يستطيع تعويض رحيل مصطفى محمد.. وسينجح مع جالاتا سراي

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:31 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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محمد رشاد
أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أنه لا يوجد أحد يستطيع تعويض رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مشددا على أنه يجب على الإدارة البحث عن بديل للاعب خارج مصر.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مصطفي محمد سينجح فى تجربته مع جالاتا سراي التركي ولكنه يجب التركيز والتفكير فى الأمور بشكل جيد فهو لاعب صغير فى السن ويحتاج إلى شخص يكون بجانبه من أجل أن يتخذ القرارات السليمة".

وأضاف: "اللاعب يمتلك إمكانيات عالية تمكنه من النجاح وتصريحات حسام البدري بأن مصطفي محمد يحتاج أن يعمل على نفسه أكثر كانت خاطئة".
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