الصرف الصحي: 120 معدة منتشرة في جميع شوارع وأحياء القاهرة لشفط مياه الأمطار

قال عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إن هناك خطة انتشار بالمعدات فى عدة مواقع يتوقع فيها تراكم الامطار، لافتًا إلى أن هناك 120 معدة منتشرة فى كافة شوارع وأحياء القاهرة كلها لشفط مياه الامطار من الشوارع.













وأضاف عادل حسن،، فى لقاء على فضائية " اكسترا نيوز"، أن فرق الطوارئ منتشرة على القاهرة للتعامل فورًا على أى انسداد فى المصارف او الخطوط، مشيرًا إلى أه تم تطهير بلاعات الامطار مع بداية فصل الشتاء كما تم تطهير خطوط الصرف.





وتابع أن غرفة عمليات الصرف الصحى على تواصل تام مع غرفة عملياتا لشركة القابضة وغرفة عمليات مجلس الوزراء، ويتم التعامل فورًا مع الشكاوى.





وأوضح أن هناك فرقة متمركزة للتعامل فورًا فى كل حى للتعامل فورًا مع اى انسداد فى اى خط صرف، منوهًا أن المعدات المستخدمة جديدة وعلى أعلى مستوى.



