عقار الموت.. الإعدام شنقا لبائع ملابس قتل صيدليا

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بائع ملابس بالإعدام شنقا وذلك لقتلة صيدليا لرفضه بيع عقاقير مخدرة له.





بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول م .ك 43 سنة صيدلي، مقيم الحسينية بمدينة الزقازيق، مصابا بطعنات بالبطن والصدر، وحالته العامة حرجة، وجرى نقله لوحدة العناية المركزة بالمستشفي، وتوفي بعد يومين من إصابته.





وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص الخارجين على القانون ويدعى إ ب 30 سنة بائع ملابس مقيم دائرة الزقازيق، الذى حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجنى عليه، وطلب أقراص مخدرة، وعندما رفض المجنى عليه أخرج سلاحًا أبيض مطواة كانت بحوزته، وطعن المجنى عليه فى بطنه وصدرت ب 21 طعنة.





علي الفرر تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بقصد رغبته فى تناول العقاقير المخدرة.





وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق و التى قضت بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الديار المصرية،وتم التصديق على القرار.