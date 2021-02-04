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أخبار البلد

هاشتاج رسايل الأخوة الإنسانية يتصدر تويتر

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:37 م
صدى البلد
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منار نور
شارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، فى المؤتمر العظيم لتوقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية»، إضافة إلى وضع حجر أساس مسجد الإمام وكنيسة القديس في مدينة أبوظبي.

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #رسايل_الاخوة_الانسانية، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 


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