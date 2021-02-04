هاشتاج رسايل الأخوة الإنسانية يتصدر تويتر

#رسائل_الأخوة_الإنسانية— Rima Saikali (@rima_saikali) February 4, 2021
وهب الله الإنسان ثقة لا حدود لها وأَوكله
الخليقة كلّها وأودع في قلبه كنزًا لا يقدّر بثمن، ألا وهو الحبّ لأخيه الإنسان، وزرع في ضميره مبادىء لتوطيد هذا الحبّ، فأعطاه حريّة الإدراك وحكمة السماء. من قلب هذه الوديعة جاءت وثيقة الأخوّة الإنسانيّة#rima_saikali
اللهم لا تبتليني بمن أحب بعدًا ولا فقدًا ولا حزنًا ولا مرضًا🤲 #رسايل_الاخوه_الانسانيه— hakeimovich ツ (@Hakeimovich) February 4, 2021
اللهم أجعل هذه الأيام تمرّ ولا تضرّ، اللهم أكفنا وأبعد عنا شرّ الأمراض والأوبئة ، وأصرف عنّا هذا الوباء وقِنا شر الداء برحمتك يا أرحم الراحمين وأجعلنا وأهلنا وأحبتنا جميعًا في ودائعك يارب.العالمين اللهم ارحمنا واغفر لنا وامحي زلاتنا يا ارحم الراحمين #رسائل_الأخوة_الإنسانية— نشوة الرويني (@nashwaa) February 4, 2021
شاركو في الحمله بارائكم عن الاخوه و التسامح و المشرفه عليها دوله التسامح و الخير #الامارات على هذا اللينك 👇🏼https://t.co/poWoQAiq1c#رسائل_الأخوة_الإنسانية #HumanFraternityMessages pic.twitter.com/NIXN8o1sOR— اروى - Arwa (@ArwaOnline) February 4, 2021