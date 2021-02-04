هاشتاج رسايل الأخوة الإنسانية يتصدر تويتر

شارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، فى المؤتمر العظيم لتوقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية»، إضافة إلى وضع حجر أساس مسجد الإمام وكنيسة القديس في مدينة أبوظبي.





دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #رسايل_الاخوة_الانسانية، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .









#رسائل_الأخوة_الإنسانية

وهب الله الإنسان ثقة لا حدود لها وأَوكله

الخليقة كلّها وأودع في قلبه كنزًا لا يقدّر بثمن، ألا وهو الحبّ لأخيه الإنسان، وزرع في ضميره مبادىء لتوطيد هذا الحبّ، فأعطاه حريّة الإدراك وحكمة السماء. من قلب هذه الوديعة جاءت وثيقة الأخوّة الإنسانيّة#rima_saikali — Rima Saikali (@rima_saikali) February 4, 2021

اللهم لا تبتليني بمن أحب بعدًا ولا فقدًا ولا حزنًا ولا مرضًا🤲 #رسايل_الاخوه_الانسانيه — hakeimovich ツ (@Hakeimovich) February 4, 2021

اللهم أجعل هذه الأيام تمرّ ولا تضرّ، اللهم أكفنا وأبعد عنا شرّ الأمراض والأوبئة ، وأصرف عنّا هذا الوباء وقِنا شر الداء برحمتك يا أرحم الراحمين وأجعلنا وأهلنا وأحبتنا جميعًا في ودائعك يارب.العالمين اللهم ارحمنا واغفر لنا وامحي زلاتنا يا ارحم الراحمين #رسائل_الأخوة_الإنسانية — نشوة الرويني (@nashwaa) February 4, 2021