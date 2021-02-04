طريقة عمل سلطة الجرجير بالمشروم

من أشهى السلطات الصحية والغنية بالكثير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم ، فهى تعتبر من الغذاء الصحى ، ويمكنك تناولها مع أطباق مثل باستا أو صينية دجاج بالفرن .
مكونات سلطة الجرجير بالفطر
ملح
رزمة من الجرجير
3 حبوب من الفطر
2 ملاعق طعام من عصير الليمون الحامض
ملعقة شاي من زيت الزيتون
3 ملاعق طعام من جبنة البارميزان
طريقة تحضير سلطة الجرجير بالفطر
فى البداية نقوم بتقطيع الفطر ، ثم نضع الجرجير بطبق التقديم
ونضيف الفطر على الجرجير .
وبوعاء صغير نضع عصير الليمون مع الزيت والملح
ونخلطهم معا ، ثم نضيف الخليط فوق الطبق
وبالنهاية نرش جبنة البارميزان فوقهم.