طريقة عمل سلطة الجرجير بالمشروم

من أشهى السلطات الصحية والغنية بالكثير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم ، فهى تعتبر من الغذاء الصحى ، ويمكنك تناولها مع أطباق مثل باستا أو صينية دجاج بالفرن .





مكونات سلطة الجرجير بالفطر

ملح

رزمة من الجرجير

3 حبوب من الفطر

2 ملاعق طعام من عصير الليمون الحامض

ملعقة شاي من زيت الزيتون

3 ملاعق طعام من جبنة البارميزان





طريقة تحضير سلطة الجرجير بالفطر

فى البداية نقوم بتقطيع الفطر ، ثم نضع الجرجير بطبق التقديم

ونضيف الفطر على الجرجير .

وبوعاء صغير نضع عصير الليمون مع الزيت والملح

ونخلطهم معا ، ثم نضيف الخليط فوق الطبق