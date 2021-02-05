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رياضة

مجدى عبدالغني يعتذر عن السفر إلى موريتانيا.. اعرف السبب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:57 ص
مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني
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يسرى غازى
كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين موقفه من السفر إلى موريتانيا من أجل الانضمام إلى اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال شهر فبراير الجاري.

واختار مسئولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، مجدي عبد الغني من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب استنادا إلى خبراته الإدارية الكبيرة فى المجال التنظيمي.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: اعتذرت عن السفر يوم ١٢ فبراير الجاري إلى موريتانيا من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

أضاف:  سبب اعتذارى يعود إلى ان وجودى فى موريتانيا يتطلب التواجد ٢٥ يوم وتلك فترة كبيرة ولدى اعمالى الخاصة بجمعية اللاعبين المحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب يوم 14 فبراير  المقبل بمشاركة مختلف دول القارة السمراء.

وسوف تقام بطولة أمم إفريقيا للشباب لأول مرة فى موريتانيا بمشاركة 12  منتخبا بعد رفع عدد المنتخبات من 8 الى 12 منتخبا.

بطولة أمم إفريقيا للشباب سوف تلعب على ثلاثة ملاعب على الملعب الأولمبي وملعب شيخا بيديا بنواكشوط والملعب البلدي بنواذييو الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثالثة.

مباراة الافتتاح ستقام على الملعب الأولمبي بين منتخبا الوطني ونظيره الكاميروني في مباراة هامة ستكون مفتاحا لما بعدها.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من تصفيات امم افريقيا للشباب في دورة تونس الأخيرة بعدما ضربت الإصابات بفيروس كورونا صفوف الشباب الفراعنة وتم فتح باب التحقيق وإحالة الملف إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.
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