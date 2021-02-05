أجهزة الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن (الشرقية) تم إستهدافهم وأمكن ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد و (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطلان ، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الصالحية الجديدة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .



