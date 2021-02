أسهل طريقة للعثور على سماعات AirPods المفقودة أو المسروقة

تعد السماعات اللاسلكية AirPods من آبل من أغلى سماعات الأذن فى الأسواق، كما أن حجمها الصغير يساعد على اختفائها بعيدا عن الأنظار مما يجعلنا معرضين لفقدها فى مكان ما أو ننسي المكان الذى قمنا بوضعها فيه، كما أغلب المستخدمين معرضين أيضا لسرقتها.





وبحسب موقع 9to5Mac فإن أغلب مستخدمى سماعات AirPods اللاسلكية من آبل لا يعرفون الإجراءات الواجب اتباعها عند فقدان أو ضياع سماعاتهم، على الرغم من سهولة العثور عليها من خلال اتباع التعليمات الآتية:





تطبيق Find My AirPods





ويعمل تطبيق Find My AirPods على إيجاد سماعات AirPods من آبل حيث أنه تطبيق رسمى كانت قد طرحته الشركة منذ عدة سنوات مثل تطبيق Find My iPhone للعثور على هواتف آيفون، ويتطلب تشغيل تطبيق Find My AirPods الاتصال بالإنترنت حتى يعمل.





طريقة استخدام تطبيق Find My AirPods





- تفعيل خاصية Find My Iphone من إعدادات الضبط Setting ثم Icloud ثم قم بتشغيل الخاصية.





- قم بربط سماعة Airpods مع هاتف آيفون أو آيباد أو أي جهاز يعمل بنفس حساب Icloud وذلك عن طريق فتح صندوق السماعة وعدم إزالتها منه ثم وضعها قرب الهاتف وقم بتشغيل البلوتوث أولًا قبل تنفيذ هذه الخطوة.





- يجب أن يظهر موقع سماعات AirPods على الخريطة، والتي يمكنك استخدامها لتتبع حركتها .