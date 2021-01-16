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تكنولوجيا

بعد إطلاقها بسعر رخيص .. تعرف على أفضل ميزات سماعات Galaxy Buds Pro من سامسونج

السبت 16/يناير/2021 - 07:12 م
تعرف على أفضل ميزات
تعرف على أفضل ميزات سماعات Galaxy Buds Pro من سامسونج
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ندى على
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، منذ يومين، رسميا عن سماعاتها اللاسلكية، Galaxy Buds Pro، والتى صدرت بعدد من الميزات الجديدة التى تجعلها مختلفة عن سابقتها Galaxy Buds Live ، بالإضافة إلى صدورها بسعر رخيص. 

وبحسب موقع  The Verge فإن سماعات Galaxy Buds Pro هى أفضل سماعات لاسلكية حتى الآن من شركة سامسونج، حيث توفر ميزة الإلغاء النشط للضوضاء بالإضافة إلى التحكم فى أوضاع الصوت المتعددة والسيطرة على على أوضاع الضوضاء المحيطة. 


وتحتوى سماعات Galaxy Buds Pro على 11 مستوى لمنع الضوضاء والتحكم فى الصوت الخارجى، بالإضافة إلى تصميمها الجيد الذى يمثل الشكل البيضاوى مع عدد من الألوان أبزها اللون البنفسجى، إلى جانب احتوائها على 3 رؤوس قابلة للتبديل. 

وتتميز سماعات Galaxy Buds Pro لتحمل ما يصل إلى 30 دقيقة فى المياه، إلى جانب وجود تطبيق  Galaxy Wearable الذى يسمح أيضا بتوفير بالتحكم فى الغاء الضوضاء لسماع الأصوات الخارجية بوضوح، والعودة بعد 10 ثوان إلى سماع الأغانى بشكل طبيعى. 

يوفر التطبيق أيضًا عدد كبير من الإعدادات الأخرى ، بما في ذلك القدرة على تخصيص عناصر التحكم باللمس ، وتمكين التنبيه الصوتي Bixby لتنشيط مساعد Samsung الافتراضي بدون استخدام اليدين وتشغيل وضع الألعاب الذي يقلل من زمن انتقال الصوت. 

وتستمر بطارية Galaxy Buds Pro لحوالى 5 ساعات، و13 ساعة إضافية مع بطارية الحافظة الخاصة بالسماعات، مع سعر أرخص من سماعات آبل السابقة AirPods Pro ، حيث تتوفر السماعات بسعر حوالى 200 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى  3128  جنيها مصريا. 

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