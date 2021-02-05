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مادلين طبر ناعية عزت العلايلي: اتوجعنا من فراقه.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:53 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
وجهت الفنانة مادلين طبر رسالة للجيل الجديد من الفنانين، وذلك خلال نعيها للفنان الراحل عزت العلايلي، والذي أكدت أنه كان دائما ما يساعد زملاءه في الوسط الفني، ويرد على اتصالاتهم فورا ولا يتكبر عليهم.


وأضافت مادلين طبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الجيل اللي بعدنا من الفنانين فظيع ومتعلموش ومشافوش الأساتذة الكبار زي عزت العلايلي بيعملوا إيه".


وتابعت: "أتوجعنا على فراق ورحيل الفنان الكبير عزت العلايلي الذي كان يتميز بالتواضع الشديد والأدب الكبير".
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