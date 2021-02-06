الجدة بطلة.. شاهد عجوز ترفع الأثقال بأوزان خيالية| فيديو





انتشر مقطع فيديو عبر تطبيق الفيديوهات انستجرام لعجوز أمريكية تبلغ من العمر 78 عامًا يمكنها رفع أوزان ضخمة رغم سنها.





تظهر لي الفيديو العجوز «نورا لانجدون» وهي تؤدي تمرين القرفصاء برفع وزن 159 كجم (350 رطلًا)، والفيديو مرفق بنص كتب فيه: "78 عامًا من الشباب - نورا لانجدون ترفع 159 كجم ، إنها أقوى جدة".





ما يجعل نورا أكثر تميزًا هو حقيقة أنها وافدة جديدة نسبيًا على رياضة رفع الأثقال وفقًا لصفحة Open Powerlifting.





البطولات والمراكز التي حققتها العجوز في رفع الأثقال





شاركت الأمريكية نورا في منافسات رفع الأثقال منذ عام 2007، وخلال 14 عامًا منذ أن بدأت المنافسة، فازت نورا بـ 20 من بين 22 لقاءً، تشمل بعض هذه المكاسب بطولة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال (IPF) لعام 2008، وبطولة العالم لعام 2012، 2016، 2018.





وكذلك بطولات الاتحاد العالمي لرفع الأثقال لعام 2019، كما أنها تحمل 19 رقمًا قياسيًا عالميًا مذهلًا في فئتين مختلفتين من الوزن.





أفضل التمارين التي يمكنها المنافسة هي كما يلي:





- القرفصاء: 187.5 كجم / 413.4 رطلًا

- تمرين الضغط: 92.5 كجم / 203.9 رطلًا

- الرفعة المميتة: 167.5 كجم / 369.3 رطل

الإجمالي: 445 كجم / 981.1 رطل





مثل العديد من الرياضيين الآخرين، تم تعليق خطط نورا للمنافسة في رفع الأثقال خلال عام 2020 حيث تم إلغاء التجمعات بسبب تفشي وباء كورونا.





ومع ذلك، فقد أتيحت لها الفرصة للمنافسة في أوائل العام الماضي خلال مسابقة ولاية ميشيجان لعام 2020 للاتحاد الأمريكي لرفع الأثقال (APF)، وهناك حازت على مركز مثير للإعجاب بـ 72.5 كجم (159.8 رطلًا).

إذا كنت تعتقد أن رفع الأثقال يقتصر على الشباب فقط فإليك هذه العجوز الأمريكية القادرة على رفع أثقال ضعف وزن جسدها.