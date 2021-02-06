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توك شو

يصل فى نصف ساعة.. تعرف على مزايا القطار الكهربائى

السبت 06/فبراير/2021 - 10:29 ص
قطار كهربائى
قطار كهربائى
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شيرين عادل
قال المهندس السيد كامل ، مدير مشروع محطة عدلى منصور ، إن الخارج من محطة عدلى منصور يستطيع أن يصل على بعد كيلو مترات إلى مدينة العلمين ، منطقة العين السخنة وذلك بعد الانتهاء من مشروع القطار السريع ، القطار الكهربائى  .

وأضاف " كامل " ، خلال تقرير خاص ببرنامج مصر تبنى عبر فضائية اكسترا نيوز، أن القطار الكهربائى يعد قطار خفيف مثل قطارات المترو من حيث السرعة التصميمية الخاصة به بسرعة 80 كم .

وأشار إلى القطار الكهربائى هو قطار على الأرض يتجاوز التقاطعات مع الطرق عن طريق كبارى تنقل السيارات حتى لا تتقاطع مع المسار الخاص به ويأخذ حوالى نصف ساعة من محطة عدلى منصور لنهاية مساره .

ولفت إلى أن الراكب يستطيع ركوب الأتوبيس الترددى من موقف الأقاليم حتى محطة عدلى منصور  ويركب المترو ، أو فى حال رغبته للعاصمة الإدارية الجديدة يستطيع الراكب أن يركب القطار الكهربائى .

وتابع أن الأتوبيس الترددى هو عبارة عن خدمة تنقل المواطنين من موقف الأقاليم من محطة عدلى منصور حتى يستقل المترو أو قطار السويس لأى وسيلة نقل يريد ركوبها
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