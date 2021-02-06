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محافظات

اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات طيران سياحية قادمة من أوروبا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

يستقبل مطار مرسى علم، جنوب البحر الاحمر اليوم السبت ٧ رحلات طيران تقل سائحين من جنسيات بولندا وأوكرانيا والتشكيك، عل، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك ضمن اعلي معدلات الوصول للمطار منذ جائحة كورونا.

واستعدت سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال الرحلات، حيث تم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتجهيز صالة مخصصة لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية وعمل مسحات pcr للسائحين، الذين لا يحملون شهادة سلبي كورونا تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة حيث يتحمل السائح تكاليف التحليل والفحص .

ويتوقع خبراء السياحة بمحافظة البحر الأحمر ارتفاع معدلات الرحلات التشيكية الوافدة لمدينة مرسى علم خلال شهر فبراير الجارى إلى 15 رحلة خلال الشهر.

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى الخبير السياحى بالبحر الأحمر، أن شركة الطيران التشيكية أعلنت زيادة عدد الرحلات لمرسى علم خلال شهر فبراير الجاري، وكذلك ارتفاع معدلات الطيران البولندى ليصبح 3 رحلات أسبوعية، وأن الرحلات الأوكرانية ثبتت رحلاتها لمرسى علم حتى شهر مايو المقبل.

وأكد العمارى أن الشركة المنظمة للرحلات الألمانية من المقرر أن تسير بداية من مايو المقبل عدة رحلات طيران إلى العديد من المدن السياحية المختلفة؛ بينها الغردقة وشرم الشيخ وكذلك مرسى علم .

وأشار إلى أن الشركة تخطط لبرنامج طيران خاص بها فى الصيف وتقديم مجموعة واسعة من الرحلات إلى وجهات العطلات لعدة مدن سياحية، وذلك بالتنسيق مع شركات طيران عالمية مختلفة، بينها شركة الطيران البلغارية من المقرر أن تكثف عملها مع FTI خلال الصيف وتشغل 53 رحلة طيران أسبوعيا من مطارات فرانكفورت ودوسلدورف و Leipzig/Halleوميونيخ إلى جزر رودس فى اليونان، وكذا إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ فى مصر، ودول أخرى.

 

وتوقع الخبير السياحى، أن تكون الحركة السياحية الألمانية لمصر مع بداية الصيف المقبل، وستكون رحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم من عدة واجهات مختلفة 
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