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محافظات

مياه البحر الأحمر تعلن استمرار الطوارئ لمواجهة الأمطار

السبت 06/فبراير/2021 - 12:27 ص
شفط مياه الامطار
شفط مياه الامطار
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إبراهيم جادالله
أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع تقلبات الطقس، والتشديد على جاهزية جميع معدات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ للتعامل الفوري مع أماكن تجمعات مياه الأمطار وسحب المياه المتراكمة.

وتابع أنه يجري سحب تراكمات مياه الأمطار بمدينة رأس غارب، حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة فور تعرض المدينة لسقوط الأمطار صباح اليوم الجمعة.

وأشار «عيسى»، إلى استمرار إعلان الشركة لحالة الطوارئ والتعامل الفوري مع أي تقلبات في الطقس، بالإضافة إلى استقبال الشركة لجميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 125 طوال ٢٤ ساعة.
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