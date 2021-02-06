مياه البحر الأحمر تعلن استمرار الطوارئ لمواجهة الأمطار

أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع تقلبات الطقس، والتشديد على جاهزية جميع معدات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ للتعامل الفوري مع أماكن تجمعات مياه الأمطار وسحب المياه المتراكمة.





وتابع أنه يجري سحب تراكمات مياه الأمطار بمدينة رأس غارب ، حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة فور تعرض المدينة لسقوط الأمطار صباح اليوم الجمعة.



