طريق الآلهة والذهب والحج.. تطوير قفط القصير مطلب شعبي بالبحر الأحمر

طريق قفط - القصير أو طريق الآلهة والذهب والحج مطالب تطويره وصيانتة أصبحت مطلب شعبي متكرر ف طريق قفط - القصير بطول 180 كم تتكرر به الحوادث !أغلق أمام حركة السياحة.





يقول محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير الأسبق أن لهذا الطريق أهمية تاريخية وأثرية وسياحية وتجارية تمتد لآلاف السنين منذ عهد الفراعنة حيث كان يسمى - طريق الآلهة والذهب والحج والتجارة - بين وادى النيل والجزيرة العربية وبه وادى الحمامات الذى يمتد لمسافة 2كم على جانبي الطريق وما يحتويه من نقوش وآثار وتحديدا عند الكيلو 90 منه يوجد مالا يقل عن 400 نقش أثري بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية منذ عهد الدولة القديمة وحتى 228 ميلادية والعديد من النقوش باللغة العربية حتى منتصف القرن السابق ومنها ايضا حجر البريشيا منذ اقدم العصور الذى استخدم فى صناعة التوابيت والاعمدة والتماثيل .





يوبدوره يقول محمد رفيع عضو مجلس محلى سابق ومؤرخ ويعتبر الطريق أقصر مسافة تربط بين البحر الاحمر ووادى النيل بطول 180 كم ويمر بوادى الحمامات الاثري إلى بلاد بونت ويعتبر الضلع الثاني الأساسي لمشروع المثلث الذهبى .



