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محافظات

رئيس مدينة سفاجا: ممنوع إقامة أي عروض فنية أو استعراضية بدون ترخيص

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:19 م
عروض فنية
عروض فنية
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إبراهيم جادالله
كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، قسم التراخيص في الإدارة الهندسية بمتابعة إقامة أي عروض فنية وعدم السماح بإقامتها بدون تراخيص وزراة الثقافة. 
 
وأوضحت المغربي في بيان، الخميس، أنه بناء على الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية بعدم السماح بإقامة اي عروض للفنون الشعبية والاستعراضية "السيرك القومي" خاصة في الطلبات التي ترد من البيت الفني إلا باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط لبعض الشركات وذلك من الإدارة العامة للتراخيص الفنية برئاسة قطاع شئون الإنتاج الفني. 

وأكدت رئيس المدينة على التنسيق مع قصر ثقافة سفاجا لمنع إصدار تراخيص لهذه الشركات لإقامة عروض في نطاق المدينة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الثقافة. 

وأشارت المغربي إلى أن الكتاب الدوري ارجع ذلك إلي أن الإدارة العامة للتراخيص بقطاع شئون الإنتاج الثقافي أكدت بوجود عدد من الشركات لم تتقدم للإدارة العامة للتراخيص الفنية بطلب تجديد التراخيص الخاصة بها منذ عام 2018 على الرغم من قيام هذه الشركات بتقديم العروض الخاصة بها من عروض منوعات موسيقية وغنائية وألعاب سيرك وفنون استعراضية ومصنفات سمعية وبصرية، وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تجديد هذه التراخيص.

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