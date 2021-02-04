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محافظات

لبيع المواد التموينية بسعر الجملة.. انطلاق مبادرة «الريف المصري ضد الغلاء» بسفاجا

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:53 م
مواد تموينية
مواد تموينية
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إبراهيم جادالله
أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة "الريف المصري ضد الغلاء " وذلك تحت رعاية محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وبالتنسيق مع مديرية التموين. 

وأوضحت رئيس المدينة، أن المبادرة تهدف إلى بيع الخضراوات والفاكهة والمواد التموينية بأسعار مخفضة، سوف يتم تمركز سيارات المبادرة في ثلاث مناطق بالتناوب بينهم" منطقة الاشغال وسفاجا البلد وشارع الاستاد". 

وأشارت "المغربي"، إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"

وأضافت المغربي أن تلك المبادرات تهدف الى حماية المستهلك من جشع التجار، وتوفير كافة أنواع المواد التموينية للمواطنين لمواجهة الغلاء.
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