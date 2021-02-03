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محافظات

بعد مراجعة الإجراءات الأمنية بالمطار..الوفد الروسي يغادر الغردقة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:07 م
الوفد الروسي يغادر
الوفد الروسي يغادر الغردقة
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إبراهيم جادالله

غادر الوفد الأمني الروسي الغردقة، الأربعاء، تمهيدًا للسفر إلى روسيا من القاهرة بعد انتهاء مراجعة الإجراءات الأمن والسلامة بمطار الغردقة، والتي قام بها ٨ من خبراء الأمن والطيران الروس منذ الخميس الماضي، وشملت مختلف أنحاء المطار بمشاركة فيكتور فوروبايف القنصل الروسي العام بالغردقة.


عاين الوفد الروسي آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والسبور والاسوار والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وجّه الوفد الأمني الروسي الشكر لمختلف أجهزة مطار الغردقة الدولي على ما قدموه من تسهيلات لأداء عمل لجنة المراجعة الروسية لإجراءات الأمن والسلامة بالمطار.


وأكد أعضاء الوفد الروسي خلال اجتماعهم مع مسؤولي المطار أن إجراءات العمل بالمطار تغيرت بشكل كبير جِدًّا عن أول زيارة تمت للوفد عام 2016.


وأكد فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بالغردقة، خلال مشاركته في الاجتماع، أن مطار الغردقة مطار عظيم لا يقل عن أي مطار عالمي، حيث يضم مختلف الأجهزة والإمكانيات التي تجعله مطارًا آمنا لاستقبال السائحين الروس.


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