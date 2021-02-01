زيارات منزلية وعيادات متنقلة لمتابعة حالات كورونا في البحر الأحمر

واصل الطاقم الطبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر تحت قيادة الدكتور أحمد جلال مدير الرعاية الأساسية متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، في إطار المبادرة الرئاسية لمتابعة الحالات البسيطة المصابة بكوفيد 19 الذين يخضعون للعزل المنزلي الذي تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.





جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، بمتابعة حالات العزل المنزلي بشكل يومي من خلال فرق مجهزة على أعلى المستويات من الفريق الطبي لإجراء الزيارات المنزلية من خلال العيادة المتنقلة وأحدث الأجهزة المعدة لقياس درجات الحرارة وقياس نسبة الأكسجين، ومتابعة جميع العلامات الحيوية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية إلى متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا إذا تطلب الأمر نقلها إلى المستشفى المخصص لاستقبال مرضى فيروس كورونا في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية.

وتتواصل المجهودات المكثفة في المنظومة الصحية بصحة البحر الاحمر وتكاتف كافة الإدارات مع الفرق الطبية وجميع العاملين ببذل أقصى جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.