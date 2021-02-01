ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس أجنبي في الغردقة بتهمة النصب على راغبي الإقامة بمصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:13 ص
أجنبي في الغردقة
أجنبي في الغردقة بتهمة النصب والاحتيال
Advertisements
إبراهيم جادالله

قرّرت نيابة الغردقة حبس أجنبي الجنسية بتهمة النصب والاحتيال على راغبي الإقامة بالبحر الأحمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة. 

 

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر ألقت القبض على صاحب محل «أجنبي الجنسية»، للنصب والاحتيال على بعض الأشخاص من راغبي الإقامة داخل البلاد، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير الموافقات اللازمة، والإعلان عن توفير تأشيرات دخول للبلاد بغرض السياحة.

 

وأكدت المعلومات والتحريات، قيام صاحب محل «يحمل جنسية أجنبية»- مقيم بمحافظة البحر الأحمر، بالنصب والاحتيال على بعض الأشخاص من راغبى الإقامة داخل البلاد، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير الموافقات اللازمة، وقيامه بإنشاء حساب إلكتروني على موقع فيس بوك، والإعلان من خلاله على توفير تأشيرات دخول للبلاد بغرض السياحة. 


وأضافت التحريات بقيام المذكور بالادعاء بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للإقامة داخل البلاد «خلافًا للحقيقة»؛ من خلال إحضار عقود إيجار وحدات سكنية وتوثيقها لهم، وأنه يقوم بدور الوساطة بين راغبي الحصول على التأشيرات ومكتب للخدمات بإحدى الدول الأجنبية، عن طريق إرسال صور حجوزاتهم لأشخاص داخل البلاد يقومون بدورهم بإنهاء الإجراءات، وأنه يقوم بذلك النشاط نظير مبلغ مالي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وعثر بحوزته على هاتف محمول «بفحصة فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه، والعديد من صور جوازات السفر الخاصة براغبي الحصول على تأشيرات دخول للبلاد)، واتُخذت الإجراءات القانونية والقبض على المتهم واحالته لجهات التحقيق. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة احتيالية جديدة .. الداخلية تكشف مخططا غير شرعي لتهريب الشباب للعمل بالخارج

الداخلية في يوم.. مصرع عنصرين إجراميين بـ مواجهة مع قوات الشرطة بطريق بلبيس.. والأمن يكشف مخطط تهريب الشباب للخارج

ضبط عامل ينصب على المواطنين بزعم توظيفهم فى الحكومة

الأموال العامة تضبط قضيتي نصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

الداخلية في يوم.. إحباط محاولة تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية داخل حاوية بميناء الإسكندرية.. والجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

ضبط شخص نصب على 3 مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

ترشيحاتنا

وزارة الصحة الفلسطينية تنفي تلقيها لقاح كورونا من إسرائيل

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ كريم محمود عبد العزيز.. السبب الحقيقى لانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

برلمانية تتساءل عن جهود الصحة لمواجهة فيروس نيباه الجديد

الاستقرار سيد الموقف.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين 1 فبراير 2021

أمير الكويت يبعث برقية عزاء للعاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت فهد

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور