قوافل طبية وعلاجية من كليتي طب الزقازيق والأزهر بمستشفيات البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تواجد قوافل علاجية من كليات طب الزقازيق والأزهر بمستشفيات الغردقة ورأس غارب والشلاتين، بداية من اليوم، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار "مرعي"، إلى أن القوافل العلاجية تشمل معظم التخصصات من أساتذة طب الزقازيق والأزهر، وتستقبل المستشفيات في المواطنين وإجراء الكشوفات بداية من الساعة التاسعة صباحا يوميا.

على الجانب الآخر شهد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرفقته الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفي حميات الغردقة مستشفى العزل بالمحافظة، وذلك في حضور اللواء محمد البندارى، السكرتير العام، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزراة الصحة والدكتور ايمن امام مدير عام الحجر الصحى بالوزارة وعدد من المختصين من الطب الوقائي.





وأكد محافظ البحر الأحمر، على حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة.