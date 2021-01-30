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محافظات

بعد إحالته للجنايات.. هذه التهم تواجه نجل كامل أبو علي في قتل مهندسة سهل حشيش

السبت 30/يناير/2021 - 06:45 م
المهندسة المتوفاة
المهندسة المتوفاة
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إبراهيم جادالله
 أمرت نيابة البحر الأحمر الكلية، اليوم ، بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل مهندسة.

وهناك 5 قضايا وجه له الاتهام بها وهى كالتالي: 

◾ إحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
◾وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المرورية مما تسبب في قتل المجني عليها ماري إسكندر إسحاق.
◾قيادته سيارة تحت تأثير مسكر ومخدر الحشيش. 
◾تعمده السير عكس الاتجاه المقرر.
 ◾قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكحولية قَبل الحادث.

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