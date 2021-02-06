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أخبار العالم

فلسطين وليبيا واليمن.. أبرز المباحثات على مائدة البرلمان العربي بجنيف

السبت 06/فبراير/2021 - 03:33 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا

شدَّد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في تحقيق التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا ومساعدة الدول الأقل نموًا والدول محدودة الدخل في الحصول العاجل والآمن على هذه اللقاحات.


جاء ذلك خلال مباحثات أجراها العسومي بجنيف ، مع مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي حيث تطرقت المباحثات إلى جائحة كورونا وتأثيراتها على النزاعات والأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، خلال لقائه السيناتور الدكتورة سلمي جان  أتالوجان  رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي.

 

وفي السياق ذاته، حيث أكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة حشد الجهود الدولية اللازمة للتوصل إلى حل نهائي ومستدام لهذه القضية، قائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.


وبخصوص الأزمة اليمنية، دعا رئيس البرلمان العربي إلى يكون هناك دور أكبر للاتحاد البرلماني الدولي في دعم ومساندة المؤسسات الشرعية في اليمن، وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وجرائمها الإرهابية.


كما شدًّد الجانبان على أهمية دعم الحوار السياسي القائم بين الأشقاء في ليبيا بهدف التوصل إلى حل وطني متكامل ونهائي للأزمة يحفظ سيادة الدولة ويصون أمنها الوطني.

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