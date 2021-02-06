مدير عزل كورونا مطمئنا الشعب المصري: أعداد إصابات كورونا تقل.. إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان توضح خدمتها المقدمة للطلاب..وبدء تطعيم الفريق الطبي بمستشفى بدر

* مدير مستشفى عزل كورونا :معدل الإصابات بداء فى النزول

* إدارة الطب العلاجي توضح خدمتها لطلاب الجامعة

* وجامعة حلوان تستمر فى حملات تطعيم الفرق بالمستشفى الجامعي













تزامنًا مع قرب مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي والتأكيد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إقامتها في مواعيدها المحددة والتى كان قد إقرارها المجلس الأعلى للجامعات بإن تنطلق فى 20 فبراير بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي وهذا بعد أن قامت رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل إقامتها بعد زيارة أعداد الإصابة بفيروس كورونا .





قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، كانت قد تحولت مستشفى بدر الجامعي بحلوان مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا الى مستشفي عزل كامل تتلقي حالات الاصابة بكورونا فقط .





أكد الدكتور مهدي فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتواجدة فى المستشفى قليلة وأن المستشفى شهدت تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا .





وأوضح الدكتور ممدوح مهدي أن هذا لا يعني أن أن نتساهل فى تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وان وعي الشعب فى الالتزام بتطبيق هذة الإجراءات الاحترازية قد ساهم بشكل كبير فى إنخفاض معدل حالات الإصابة .





فيما أكد الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات أن إعداد الإصابات بدأت في الانخفاض التدريجي وذروة الموجة قد قلت و لكن لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية واهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة وغسيل الأيدي باستمرار.





ومن جانبها أعلنت مستشفى بدر الجامعى بجامعة حلوان عن بدء تلقي الأطقم الطبية للتطعيمات ضد فيروس كورونا ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية ، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفي بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.





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يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعي لتوفير الحماية للأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية وبالأخص مستشفيات العزل حيث تم البدء في حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفي بدر الجامعي - جامعة حلوان





وأوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن مستشفى بدر الجامعى تم تخصيصها مؤخرًا كمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، لذا تسعى جامعة حلوان وكلية الطب إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس وحماية أبناءها من الأطقم الطبية من خلال عدة خطوات استباقية و احترازية اتخذتها منذ بداية الجائحة، وصولًا إلى توفير اللقاح بالمجان لمختلف الكوادر الطبية، المواطنين و ذلك تقليلًا لحدة أعراض الفيروس على المصابين، مؤكدًا أننا لن نبخل أبدًا في بذل أي نفيس أو غال في خدمة الوطن وحماية أبناءه ورعايتهم الصحية وحمايتهم.





تقدم إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان مجموعة من الخدمات الطبية تحت رعاية الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

وتشمل الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان الآتي :





١-الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.





٢-تقديم خدمة الطوارىء الطبية للطلاب والعاملين بالجامعة.





٣-التنسيق مع فريق من وزارة الصحة لعمل حملات الكشف المبكر على سرطان الثدي بجميع الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى، للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.





٤-إمداد الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى بالمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من العدوى من ماسكات وجوانتيات، و مطهرات الأسطح والصابون وذلك بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.





٥-تدريب هيئة التمريض والسادة المنوطين بالإشراف الطبي على العزل بكيفية ارتداء والتخلص من الملابس الخاصة بالعزل، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.





٦-نشر كل المعلومات الخاصة بالعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وذلك نقلا عن وزارة الصحة المصرية.





٧-عمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال فترات امتحانات الطلاب عن طريق توفير مقاييس قياس درجة الحرارة عن بعد لجميع الطلاب وعمل نشرة بالإجراءات الإحترازية والسادة أعضاء الطاقم الطبي.

٨-الاشراف والمرور على الوحدات العلاجية .

٩-الكشف وتقديم العلاج على الطلاب المترددين على الوحدات العلاجية.



