راينر هولمان: الأهلي يستطيع الفوز على بايرن ميونخ

تحدث الألماني راينر هولمان، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر وبايرن ميونخ، يوم الأثنين المقبل في دور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.





وقال راينر هولمان، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إن النادي الأهلي بإمكانه تحقيق مفاجأة أمام بايرن ميونخ، مشيرا أن الفريق الأحمر عليه التركيز بشدة في الدفاع والسيطرة علي هجوم الباير، ومباغتته بالهجمات المرتدة السريعة.





وتابع: الأهلي أكبر فريق في إفريقيا، وآراه مطابقا لبايرن ميونخ في أوروبا، وعلينا أن نلاحظ أن الباير ليس بخير كما سبق ليس بنفس القوة خاصة علي صعيد الدفاع والوسط.





وأشار إلى أن بايرن ميونخ هجومه قوي جدا بالتأكيد، والأهلي بإمكانه إيقافه والضغط عليه بقوة.





وأوضح أن الأهلي عليه أن يغلق جميع المساحات أمام الثنائي ليفاندوفسكي وساني، وعليهم التركيز بقوة علي الهجمات المرتدة.





وأختتم: ديفيد الابا ليس في مستواه السابق ورأينا ذلك في لقاء هيرتا برلين وأصبح نقطة ضعفة واضحة.