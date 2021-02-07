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أخبار العالم

الصين تسيطر مجددا على كورونا .. انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:38 ص
الصين تسيطر مجددا
الصين تسيطر مجددا على كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، الأحد، أن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نزولا من 12 إصابة في اليوم السابق فيما يمثل أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ 16 ديسمبر.

وأضافت اللجنة،في بيان لها، أن حالة واحدة فقط من الحالات الجديدة تم نقلها محليا.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، 13 حالة منها 11 حالة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين منذ تفشي الجائحة في البلاد وحتى الآن 89692 حالة بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية شهدت الصين ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا تجاوز الـ150 حالة يوميا وذلك لأول مرة من مارس الماضي مما جعل السلطات تضطر لإعادة فرض القيود وتشديدها في معظم الولايات.

ووافقت الصين،أمس السبت، على منح ترخيصا بالتسويق المشروط للقاح (كوفيد-19) الذي طورته شركة (سينوفاك بيوتيك) الصينية المحدودة، ليكون ثاني لقاح صيني يحصل على موافقة مشروطة بعد لقاح مجموعة "بيوتك" الوطنية الصينية التابعة لشركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم). 

وذكرت شركة "سينوفاك بيوتيك" - في بيان اليوم - أن الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية منحت لقاحها المعطل ضد "كوفيد-19" ترخيصا بالتسويق المشروط والاستخدام العام، وأن الموافقة المشروطة استندت على نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة في الخارج. 

وأضافت الشركة أنها أكملت خط إنتاجها الثاني للقاحات، ما يضمن بلوغ الطاقة الإنتاجية السنوية للقاحها المعطل مليار جرعة. 
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