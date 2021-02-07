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أخبار العالم

بايدن يغالب دموعه عند الحديث عن إدمان نجله للمخدرات | فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:54 م
بايدن
بايدن
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على صالح
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مذكرات ابنه "هانتر" أعطته الأمل في أن "ولده قد عاد إليه من جديد" بعد فترة قد عانى فيها من ادمان المخدرات والكحوليات 

زفي مقابلة مع نورا أودونيل من شبكة سي بي إس نيوز يوم الأحد ، قاوم بايدن ، 78 عامًا ، دموعه أثناء مناقشة مذكرات هانتر، حيث يتحدث عن نجله، البالغ من العمر 51 عامًا ، وعن صراعاته مع المخدرات والكحول وتعافيه منها.

وقال الرئيس: "أتعلم، أراهن أنه لا توجد عائلة تعرفها وليس لديها أي شخص في العائلة يعاني من مشكلة مخدرات أو مشكلة كحول".

وأخبر الرئيس بايدن مضيفته المذيعة الامريكية نورا أودونيل، 47 عامًا، أن انفتاح هنتر حول مكافحته للمخدرات في مذكراته كان له تأثير عميق عليه. 

وأضاف نائب الرئيس السابق "الصدق الذي تحدث به عن المشكلة والأمل أعطاني الأمل في قراءتها".

وتابع "كان الأمر كما لو أن ولدي قد عاد ... هل تعرف ما أعنيه؟" وفقا لما قاله بايدن عندما بدأ يتأثر.

وأضاف مخاطبا أودونيل: "على أي حال، أنا آسف لكوني عاطفيا على هذا النحو".

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