ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسمين عبد العزيز تكشف عن اسم شخصيتها في مسلسل "اللي مالوش كبير"

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:15 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة بملابس سوداء وهو ما جعل اطلالاتها انيقة ومميزة وهي تستعرض جمالها من كواليس مسلسلها القادم في شهر رمضان ،  وعلقت "غزل 🎬 اللي مالوش كبير 🔥"


"اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.


على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.


المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎‎

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد .. أحمد العوضى يشارك متابعيه بصورة له مع زوجته

ماتجيش عليها عشان سكّتها ضلمة.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بصورة جديدة

شاهد.. ياسمين عبد العزيز بفيديو كوميدي مع إيمان السيد

شاهد.. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي من كواليس اللى مالوش كبير

الخديوي ناوي على إيه.. أحمد العوضى يشارك جمهورة بصورة جديدة له | شاهد

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بفيديو من كواليس اللي مالوش كبير

ترشيحاتنا

مدبولى: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

الأسرة لم تنفِ أو تؤكد.. هل تتزوج حلا شيحة ومعز مسعود غدا؟

التعليم العالي تكشف مصير الطلاب ضحايا الـ 205 كيانات وهمية

كارثة تنهي حياة 150 شخصًا في غمضة عين.. تفاصيل مفجعة

مفاجأة سارة من جامعة القاهرة بشأن الامتحانات .. فيديو

اللي معاه ربنا بيمشي على الماية.. شاهد: أحدث ظهور لـ محمد رجب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية