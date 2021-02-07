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نشأت الديهي: إثيوبيا تهدد 160 مليون مواطن.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:07 م
الديهي
الديهي
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محمد القاضي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ياسر عباس، وزير الري السوداني، حذر من أن الملء الثاني الأحادي لسد النهضة الإثيوبي يهدد الحياة على طول النيل الأزرق، مشددًا على أن سد النهضة يشكل تهديدا لنحو 20 مليون سوداني، معقبًا: "ضيف عليهم 100 مليون مواطن مصري".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن ما تقوم به إثيوبيا من محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع يمثل تهديد لأكثر من 160 مليون مواطن على ضفاف النيل، مؤكدا أن الرأي السوداني يتطابق مع وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بسد النهضة. 

ونوه، بأن أزمة سد النهضة تأتي ضمن خطة واتفاقية الرمح الثلاثي لتحزيم الدول العربية التي وضعت عام 1959، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وضعت وقتها مخطط لإقامة 33 سد على النيل الأزرق ومن بينها سد في نفس مكان سد النهضة.
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