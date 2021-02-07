الدولة مش هتشيل لوحدها .. لميس الحديدي توجه رسالة تحذير للمواطنين

حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من تزايد معدلات النمو السكاني في مصر، لأن زيادة النمو السكاني ستؤدي إلى التهام معدلات التنمية وجهود الإصلاح التي تتخذها الدولة.



وقالت إن تعداد مصر السكاني سيصل غدًا إلى 101.5 مليون نسمة وفقًا للساعة السكانية.



وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "ON": مع استمرار الزيادة السكانية الدولة مش هتقدر تتقدم ولا المواطن المصري نفسه هيقدر يتعايش مهما عملنا تنمية"، مشددة على أهمية وجود إجراءات واضحة وصارمة من قبل الدولة فيما يخص ملف الدعم وقصره على أول طفلين.



ووجهت رسالتها للمواطن قائلة: "إذا كنت يا عزيزي المواطن عاوز تعيش بالشكل ده في مناطق زي الهجانة وغيرها اتفضل إنت حر وخلف براحتك من غير ماتراعي الزيادة السكانية بس الدولة مش هينفع تفضل تشيل كل ده"..معقبة: بدون ضوابط الإنجاب انسوا أنكم تحسوا بهذه الجهود هتفضل جهود الدولة تتاكل من فضلكم ساعدونا".