أردوغان يثير التوترات ضد الأقليات المسلمة في الغرب.. ويزعم: أوروبا تريد تخريب تركيا

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن دول الغرب تبقى مترددة في مواجهة الإسلاموفوبيا داخل حدودها، وفق ما أفادت به قناة "إن تي في" الإخبارية التركية.









وادعى أردوغان "إن الاعتداءات على القيم المقدسة للمسلمين يتم تجاهلها باستمرار بحجة حرية الفكر".









وأضاف لوفد من اتحاد الديمقراطيين الدوليين قائلا "يتم استخدام مشاريع مثل الإسلام الأوروبي والإسلام الفرنسي والإسلام النمساوي في وقت واحد للضغط على المسلمين" وفق تعبيره.









وأشار الرئيس التركي إلى أن هذه الأعمال كانت "تقطع علاقات المسلمين الأوروبيين مع أوطانهم والأمة الإسلامية"، واعتبر تركيا هدفهم المقصود، حسب زعمه.









وفي العام الماضي، كان هناك تصعيد في التوترات بين الدول الأوروبية والأقليات المسلمة.









وبعد هجومين إرهابيين في فرنسا، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خططه لإصلاح الإسلام الفرنسي.









وتعهد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس بالمثل بعد هجوم إرهابي في فيينا من قبل أتباع تنظيم داعش الإرهابي.









وأوضح أردوغان أنه يرى أن هذه السياسات تستهدف تركيا.









وقال إنهم "ليسوا من قبيل الصدفة" وأنهم يريدون "تخريب تركيا من خلال أساليب غير متكافئة وادعاءات واتهامات لا أساس لها" بعد فشلهم في مواجهة أنقرة في أماكن مثل منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.