ضبط 2 طن سكر تموين قبل بيعها فى السوق السوداء في أجا 

شنت ادارة تموين اجا بالتعاون مع مجلس مدينه اجا مساء اليوم حملة تموينية ضمت احمد فتحي حجازى نائب رئيس مركز ومدينة اجا و يحيى محمد مدير إدارة تموين اجا ومصطفى عوض المفتش بالإدارة و الدكتور احمد السعيد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.



جاء ذلك فى اطار توجيهات السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية وتحت إشراف رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا.





وأسفرت الحملة عن ضبط ش.ا.م بقرية بقطارس لبيعه سكر تموينى فى السوق السوداء وتم التحفظ على ٢طن و٣٤٠ كيلو سكر تموينى لحين صدور قرار النيابة العامة .

كما تم ضبط ٤٧ كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم ع.م.ع بقرية فيشا بنا وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.





كما تم ضبط محلين جزارة بقرية اخطاب للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٢٥كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة كما تم تحرير ٤ محاضر عدم اعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية لمحلات متنوعة الأنشطة بمدينة اجا وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.