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محافظات

الأطقم الطبية بالمستشفيات في الدقهلية تتلقي لقاح كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:11 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن  الدكتور  سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات  له اليوم  عن استمرار فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للاطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بالدقهليه.

والتى بدات اليوم بصدر المنصورة و صدر دكرنس و صدر بهوت و حميات المنصورة حيث تم  تقديم اللقاح لعدد كبير من  الاطقم الطبية كما تم تقديم اللقاح للاطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات الجامعة.

كما إطمأن وكيل الوزارة على الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ماقبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

ودعىاوكيل الوزارة جميع الاطقم الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح حيث سيتم توفيرها تباعا بباقي مستشفيات العزل والفرز بالدقهليه مقدما الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.

و أوضح وكيل الوزارة انه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبيه بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة والامراض المناعية ويلي ذلك المواطنين.

الأطقم الطبية بالمستشفيات في الدقهلية تتلقي لقاح كورونا
الأطقم الطبية بالمستشفيات في الدقهلية تتلقي لقاح كورونا
الأطقم الطبية بالمستشفيات في الدقهلية تتلقي لقاح كورونا
الأطقم الطبية بالمستشفيات في الدقهلية تتلقي لقاح كورونا
الأطقم الطبية بالمستشفيات في الدقهلية تتلقي لقاح كورونا
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