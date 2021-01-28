وكيل الصحة بالدقهلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

تلقى اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وعقب تلقيه اللقاح صرح مكي أن الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا وطمأن سيادته الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.





وتابع أن حماية الأطقم الطبية من أولويات القيادة السياسية بمصر تماشيا مع كل دول العالم حيث تم إتاحة اللقاح بالمجان لكل الأطقم الطبية وأن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.







كما شهد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.







وأوضح أن الدقهلية بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى وستطعم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ثم المواطنين.





ودعا مكي جميع الأطقم الطبيه في مستشفيات الدقهلية بسرعة التسجيل على المنظومة الالكترونية لتلقي اللقاح حيث سيتم توفيرها تباعا بمستشفيات الصدر والحميات ثم باقي مستشفيات الفرز بالدقهلية.







كما وجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد على ما يولونه من جهود للحفاظ على جميع المواطنين بدءا من خط التصدى الاول من كتائب الجيش الأبيض وحرصهم على توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.



