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محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي

الخميس 21/يناير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور سعد مكي  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي لمتابعة التطورات الجارية بها تمهيدا لافتتاحها الأيام المقبلة وهي من الخدمات الجديدة التى ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

فيما استقبلت وحدة العناية حتى اليوم حوالي 20 سرير عناية مركزة بتجهيزاتهم ليصبح إجمالى عدد الأسرة بالعنايات المتوسطة والمركزة بالمستشفى حوالي 100 سرير.

وقام وكيل الوزارة بجولة تفقدية على بعض أقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية المستشفى لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية. 

وفي ختام الزيارة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم مشددا على الاهتمام دوما بجودة الخدمة الصحية والعمل على راحة المرضى وتخفيف معاناتهم.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي
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