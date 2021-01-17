صحة الدقهلية: استكمال تجهيز وفرش 9 وحدات صحية

الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استكمال تجهيز وفرش 9 وحدات صحية بالرعاية الاساسية بالتجهيزات الطبية وغير الطبية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 2 مليون جنيه من وزارة الصحة. أعلن





وأشار وكيل الوزارة الى ان الوحدات التى تم تجهيزها هي ابو داوود العنب وصهرجت الصغرى و اخطاب بمركز اجا و شاوة بمركز المنصورة و الربيعه بمركز دكرنس و مبارك بمدينة محلة دمنه وعزبة طلعت بمركز بني عبيد ة بلقاس خامس و دملاش بمركز بلقاس.



و أوضح وكيل الوزارة ان هذه الوحدات تم تجهيزها ضمن المرحلة الأولى لتجهيز الوحدات الصحية بالدقهلية بقيمة تقديرية تبلغ ثلاثين مليون جنيه.