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محافظات

صحة الدقهلية: استكمال تجهيز وفرش 9 وحدات صحية

الأحد 17/يناير/2021 - 04:28 م
فرش الوحدات الصحية
فرش الوحدات الصحية بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهليةاستكمال تجهيز وفرش  9 وحدات صحية بالرعاية الاساسية بالتجهيزات الطبية وغير الطبية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي  2 مليون جنيه من وزارة الصحة. 

وأشار  وكيل الوزارة الى ان الوحدات التى تم  تجهيزها هي  ابو داوود العنب وصهرجت الصغرى و اخطاب بمركز اجا و شاوة بمركز المنصورة و الربيعه بمركز دكرنس و مبارك بمدينة محلة دمنه وعزبة طلعت بمركز بني عبيد ة بلقاس خامس  و دملاش بمركز بلقاس.

و أوضح وكيل الوزارة ان هذه الوحدات تم تجهيزها ضمن المرحلة الأولى لتجهيز الوحدات الصحية بالدقهلية بقيمة تقديرية تبلغ ثلاثين مليون جنيه.
صحة الدقهلية: استكمال تجهيز وفرش 9 وحدات صحية
صحة الدقهلية: استكمال تجهيز وفرش 9 وحدات صحية
صحة الدقهلية: استكمال تجهيز وفرش 9 وحدات صحية
صحة الدقهلية: استكمال تجهيز وفرش 9 وحدات صحية
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