ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

داليا زيادة: يجب أن تتشارك جميع الأطراف المعنية للرد على التقارير المعادية لمصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:04 ص
داليا زيادة
داليا زيادة
Advertisements
أماني نوار
قالت داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة إن مناقشة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للرد على التقارير المغلوطة ضد مصر هي خطوة جيدة طبعًا ويجب أن تكون على قمة أولويات لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ" صدى البلد " أنه يجب أن تقوم بهذه الخطوة بمشاركة كل الأطراف المعنية، وأهمها على الإطلاق المجلس القومي لحقوق الإنسان نظرًا لدوره ومصداقيته لدى المجتمع الدولي.

 واضافت أنه في نفس الوقت يجب أن تشرك لجنة حقوق الإنسان في البرلمان منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في هذه الخطوة، بأن تعقد معهم جلسات حوار وتفهم منهم أبعاد المشاكل الحقوقية الموجودة في مصر، خصوصًا في فئة الحريات المدنية والسياسية، والعمل مع الدولة على حلها في الداخل أولًا، ثم تقوم بعد ذلك بنقل ما حدث من تطور للخارج.

وحتى لا نكون فقط نكرر ما قمنا به في السابق ولم يأتي بنتيجة ملموسة، وأعني بذاك سفر وفود برلمانية أو شعبية للتحدث عن مصر لدى صناع القرار في الخارج وتحسين صورة مصر لديهم.

ويجب أن لجنة حقوق الإنسان يجب أن تقوم بدور داخلي أولًا مع الدولة المصرية لفك الاشتباكات الكثيرة في هذا الملف الشائك، ثم يعقبه بعد ذلك تواصل وتفاهم مع البرلمانات في دول العالم والتواصل مع صناع القرار في الخارج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البرلمان العربي: قضايا حقوق الإنسان مسألة وطنية ولا يجب استخدامها كذريعة للتدخل في الدول العربية

محمد عبد العزيز: قوى معادية تستغل ملف حقوق الإنسان لتشويه الدولة

داليا زيادة: مجموعة الكونجرس الحقوقية متعاونة مع الإخوان

بعد تصريحات الكونجرس الأخيرة عن مصر.. حقوقيون: أعضاؤه على علاقة قوية بجماعة الإخوان.. وليس من شأن أحد التدخل في الشأن المصري

مطلب برلمانى بـ سن تشريع جديد للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على فيسبوك

كرم جبر: فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لتصحيح الشائعات حول مصر في الخارج

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي اكسباندر 2021 MPV تصل السوق المصري.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

آيات الشفاء من الأمراض الصدرية.. 50 آية تخفف كل أوجاعك

يتعمد إثارة الفتن وبث الشائعات.. محامي 3 مدربين يكشف سبب تقديم بلاغ ضد رضا عبد العال

استخدامات للخل لا تعرفيها من قبل

بيستيس وهلبيس واغابى.. قصة 3 شقيقات رفضن السجود للأوثان في عصر الاستشهاد

سورة تشفي من الأمراض المستعصية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جنون الشهرة على السوشيال ميديا.. مقلب سرقة ينتهي بإطلاق نار مميت

شاب ابتلع سماعات AirPods أثناء نومه.. شاهد ما حدث له.. صور

عرض مغرٍ.. بلدة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد.. ومفاجأة خيالية للمشترين