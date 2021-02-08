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مرأة

أبرزها حصوات الكلى .. 4 أضرار صحية خطيرة لتناول الكاتشب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:31 م
أضرار الكاتشب
أضرار الكاتشب
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هاجر هانئ
كاتشب الطماطم هو صلصة تستخدم كبهارات ويعزز مذاق بعض الأطعمة عند إضافته،ويعتقد البعض  أن الكاتشب غير ضار ولكن في الحقيقة هذه الصلصة مليئة بالمواد الحافظة والمواد الكيميائية، والإفراط في استخدام الكاتشب لفترة طويلة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية وهذا يشمل مرض السكري والسمنة.

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وكشف موقع fwdlife، عن بعض مخاطر وأضرار الكاتشب التي تعود إلي الجسم، كان أبرزها ..

-تفاعلات الحساسية
الطماطم غنية بالهيستامين هذه هي المركبات التي تنشط إشارات جهاز المناعة لمهاجمة التهديدات الخارجية. يؤدي تناول  الكاتشب الغني بهذا المركب إلى تطور الطفح الجلدي، كما أنه يسبب الحساسية، قد يعاني الأشخاص المصابون بالحساسية من أعراض مثل العطس وتورم اللسان والفم والوجه وما إلى ذلك ، وقد يشعرون بتهيج الحلق وضيق التنفس.

-ألم المفاصل
يعد التورم وآلام المفاصل من الآثار الجانبية الشائعة لاستهلاك الكاتشب المفرط، الثمرة غنية بالسولانين هذا مركب يبني الكالسيوم في الأنسجة، و الكميات الزائدة منه تسبب الالتهابات وآلام الجسم.

-إسهال
الطماطم النيئة عرضة للتلوث بالسالمونيلا التي تسبب الإسهال، أولئك الذين يعانون من عدم تحمل الطماطم هم أكثر عرضة لمشاكل الهضم.

-حصوات الكلى 
تشير الدراسات إلى أن تناول الكاتشب بكميات زائدة يمكن أن يتسبب في تكون حصوات الكلى، نظرًا لأن الطماطم غنية بالأكسالات والكالسيوم ، فلا يمكن تكسيرها بسهولة إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من هذه العناصر الغذائية، ثم تتراكم العناصر الغذائية الإضافية في الجسم وربما تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

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