الحماة السبب.. التضامن تعلن أسماء المحافظات الأعلى إنجابا وفقرا

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع حملة "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن زيادة الإنجاب من المفاهيم المجتمعية الخاطئة في المجتمع، مشيرةً إلى أنه يجب ان يحدث نوع من التوعية من أجل القدرة على إصلاح تلك المفاهيم.





وأضافت "ديزيريه" خلال لقائها عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كلما كان هناك ثقافة بالمجتمع كلما تم تغيير المفاهيم الخاطئة به سواء عن طريق حملات إعلانية أو ندوات، موضحة أن المشكلة السكانية في مصر تلتهم جميع ثمار التنمية، حيث يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاث أضعاف النمو السكاني.





وتابعت أن الزيادة السكانية تخلق عدم الشعور بما يتم في مصر من إيجابيات، ومنها رفع الدخل القومي وزيادة الاحتياطي الأجنب، متابعة أن المشروع قام بالعمل في المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة، ومنها جميع محافظات الصعيد، بالإضافة إلى الجيزة والبحيرة.





وأكدت أن الاستجابة بشأن التوعية لا تكون سهلة فى البداية، ولكن بالإقناع والزيارات الكثيرة وغيرها سيتم تحقيق ذلك، مضيفةً أن أكثر شخص لديها فكرة مسيطرة فى زيادة الإنجاب داخل الأسرة هي "الحماة" سواء من طرف الزوج أو الزوجة.