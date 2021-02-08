تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة مصر المقاصة

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة مصر للمقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب السويس ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عامر عامر





خط الدفاع: محمد توني - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجا





خط الوسط: محمود نبيل - كوامي بونسو - صالح جمعه - ميدو جابر





خط الهجوم: شادي حسين - محمد ابراهيم.



