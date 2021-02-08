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محافظات

غضب بين الجماهير بالبحيرة عقب تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي .. شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:38 م
اهالي البحيرة
اهالي البحيرة
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أسماء الجنبيهى

شهدت مقاهى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حالة من الغضب الشديد عقب تسجيل الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي من نظيره بايرن ميونخ في بداية الشوط الأول في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية.


كانت الكلمة السائدة على لسان الجميع  دعوات بالفوز للاعبى النادي الأهلي أمام نظيره بايرن ميونخ في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية.


ويذكر أن تشكيل فريق النادي الأهلي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، ضمن مواجهات نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية كالآتي .


تشكيلة النادي الأهلي الأساسية في مواجهة الليلة شهدت قيادة محمود عبد المنعم كهربا لهجوم المارد الأحمر بدلا من المهاجم والتر بواليا الذي بدأ مباراة الدحيل .

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم كهربا

ويتواجد على مقاعد بدلاء المارد الأحمر كل من، علي لطفي، سعد سمير، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمود وحيد، مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا.

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غضب بين الجماهير بالبحيرة عقب تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي .. شاهد
غضب بين الجماهير بالبحيرة عقب تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي .. شاهد
غضب بين الجماهير بالبحيرة عقب تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي .. شاهد
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