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أخبار العالم

منذ 13 شهرا.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:04 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
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شريف سيد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ 13 شهرا، وذلك مع تخفيضات الإمدادات من قبل كبار المنتجين، والتفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود؛ مما يدعم أسواق الطاقة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 29 سنتا أو 0.5% إلى 60.85 دولار للبرميل.

كما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس 58.25 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 28 سنتًا أو 0.5٪.

وسجل برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020. وارتفعت أسعار الشهر الأول لكلا العقدين للجلسة السابعة يوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ يناير 2019.

وتؤدي تخفيضات إضافية للإمدادات من جانب السعودية- أكبر مصدر للبترول- في فبراير ومارس إلى جانب تخفيضات المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم، إلى تقليص الإمدادات وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

كما يعلق المستثمرون آمالهم أيضًا على تعافي الطلب على النفط عندما تبدأ حملات التلقيح ضد كورونا حول العالم حيز التنفيذ. كما ساعد الدولار الضعيف على دعم أسعار السلع.
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