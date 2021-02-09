في ذكرى ميلاده الأولى بعد رحيله.. نبيل فاروق أخرج أسطورة البطل المصري في رجل المستحيل





أقنع نبيل فاروق عبر كتاباته الشباب أن الأسطورة يمكن تحقيقها وأن التميز كان وسيظل وطنيًا مصريًا لا تقف أمامه حدود أو عوائق وتحديات، وأن أدهم صبري رجل مخابرات مصري حقيقي كان علمًا في مجاله وأنه لم يضف له في رواياته الكثير من الخيال وليس لدى قرائه من جميع الأجيال شك أنه قد خرج من بينهم نسخ عدة من أدهم صبري في كل مجال في مصر.





نبيل فاروق، المولود في 9 فبراير 1956، اِشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.





ولد نبيل فاروق في مدينة طنطا المصرية، حيث نشأ في عائلة متوسطة الحال، بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة اِلتحق بكلية الطب في طنطا وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980م، وفي 2 مارس 1982م، اِنتقل إلى قنا في دورة تدريبة لمدة شهرين، وبعد نجاحه في الامتحان الإداري انتقل ليبدأ عمله كطبيب في بلدة أبو دياب.





في عام 1985م، اقترن الدكتور نبيل فاروق بالدكتورة "ميرفت راغب"، وأنجب منها أولاده الثلاثة: "شريف" و"ريهام" و"نورهان"، وبعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل الدكتور نبيل فاروق مهنة الطب ليتفرغ كليًا للكتابة كمهنته الرئيسية، وانتقل للعيش في منشية البكري بمحافظة القاهرة في أغسطس عام 1990م.

وأحبَّ نبيل فاروق رياضة تنس الطاولة، كما كان يشاهد الكثير من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، مفضلًا أفلام الخيال العلمي الراقية وتلك التي تحمل نظرة فلسفية خاصة أو نظرة اجتماعية صادقة، اكتسب نبيل فاروق العديد من الأصدقاء والعلاقات، سواء في إدارة المخابرات المصرية أو غيرها من المؤسسات الحكومية والطبية والعلمية والأدبية.





وبدأ نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك، بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية، وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. قبل تخرجه من كلية الطب بعام واحد حصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

وبداية التحول الجذري في مسيرة نبيل فاروق الأدبية كانت في عام 1984م عندما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.



وفي تلك الفترة أيضًا، كانت علاقة نبيل فاروق بإدارة المخابرات المصرية قد توطدت بشكل ما، ممّا سمح له بمقابلة ضابط مخابرات مصري، استوحى واقتبس منه شخصية أدهم صبري في سلسلة رجل المستحيل التي عرفت نجاحًا كبيرا في العالم العربي.



في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء: أصغر جاسوس في العالم"، وفي فترةٍ لاحقة، قام قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة فرجينيا الأمريكية بإنشاء موقع خاص للدكتور نبيل فاروق.



وكتب نبيل فاروق صفحتين بشكل شهرى بمجلة الشباب القومية (مملوكة لمؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية) لأكثر من 10 سنوات .

