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أخبار العالم

فورمولا 1.. حدث رياضي عالمي بالسعودية في ديسمبر المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:47 م
فورمولا 1
فورمولا 1
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مـيــــــس رضــــــا

أطلق الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية،  ساعة العدّ التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 والتي تستضيفها مدينة جدّة في الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2021، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.


وتم إطلاق الساعة رسميًا في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدّة أمس،  حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، لتعلن العد التنازلي لثلاثمائة يوم حتّى انطلاق السباق التاريخي.


وبهذه المناسبة، قال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: "بعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأوّل في تاريخ المملكة العربية السعودية، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر، جدّة، في ديسمبر المقبل.

 

وأضاف: أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي السعودي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، خصوصًا أن هذا السباق يحظى بدعم برنامج جودة الحياة ويساهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

 

يشار إلى أن تفاصيل حلبة السباق النهائية لا تزال طيّ الكتمان في الوقت الراهن، غير أن المشجعين يتوقعون مسارًا مشوقًا مصممًا بحيث يسمح للسيارات بالانطلاق بسرعات هائلة ويتيح للسائقين فرصًا لتجاوز بعضهم بعضًا.


ويعتبر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسيقام على كورنيش جدة على طول ضفاف البحر الأحمر ليقدّم للجمهور ومحبي هذه الرياضة عطلة نهاية أسبوع كاملة تجمع رياضة السيارات الحية والترفيه والثقافة في أجواءٍ مميزة تلهب حماس السعوديين والسوّاح على حد سواء.

 

وتعد فورمولا 1 أحدث فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة، وستتوّج عامًا مثيرًا لرياضة السيارات في المملكة، حيث استضافت المملكة في يناير الماضي رالي داكار، وسترحب بعودة سباق الدرعية للفورمولا إي للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير الحالي.

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