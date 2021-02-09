أنت مدين له ... عبد الله جمعة يوجه رسالة لـ متابعيه | شاهد

وعلق جمعة " "أى شخص يجعلك تشعر بالثقة فى نفسك، فأنت مدين له بالكثير.".

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.





وأدت المجموعة الأولى تدريبات بالكرة بقيادة جايمي باتشيكو ومدحت عبد الهادي، بينما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية تحت قيادة مخطط الأحمال.



