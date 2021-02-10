مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 10 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات كأس الاتحاد الانجليزي وكأس ايطاليا.
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والقنوات الناقلة:
كأس الاتحاد الإنجليزى
سوانزى سيتى × مانشستر سيتى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ليستر سيتى × برايتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
إيفرتون × توتنهام هوتسبير – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
كأس إيطاليا
أتالانتا × نابولى – العاشرة إلا ربع مساء
كأس ملك إسبانيا
إشبيلية × برشلونة – العاشرة مساء
كأس تركيا
جالطة سراى × ألانياسبور - الثامنة إلا ربع مساء
كأس فرنسا
كان × باريس سان جيرمان – العاشرة وخمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6