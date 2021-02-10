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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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ملك موسي
تقام اليوم الاربعاء 10 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات كأس الاتحاد الانجليزي وكأس ايطاليا.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والقنوات الناقلة:

كأس الاتحاد الإنجليزى

سوانزى سيتى × مانشستر سيتى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1    

ليستر سيتى × برايتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4       

إيفرتون × توتنهام هوتسبير – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا

أتالانتا × نابولى – العاشرة إلا ربع مساء

كأس ملك إسبانيا

إشبيلية × برشلونة – العاشرة مساء

كأس تركيا

جالطة سراى × ألانياسبور  - الثامنة إلا ربع مساء

كأس فرنسا

كان × باريس سان جيرمان – العاشرة وخمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6
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