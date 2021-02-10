بسبب فيديو قديم.. شريف مدكور يسخر من معز مسعود

سخر الإعلامي شريف مدكور، من حديث تليفزيوني مسجل للداعية الإسلامي معز مسعود وهو يتحدث فيه عن مواصفات الزوجة الصالحة في الإسلام، وشاركه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب مدكور معلقا عليه: "يعني ممكن توصل المعلومة من غير ما تقول ديوث ومش راجل كان حيبقى أفضل ليك وللناس، ومن قلبي ربنا يبارك في الزواج ويسعدك إنت وعروستك".









وتزوّج الداعية الإسلامي معز مسعود من الفنانة حلا شيحة، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين، ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.





وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.





وأقيم عقد القران عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.