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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
آية التيجي

في الوقت الذي يظن فيه كثيرون أن القيام السريع من السرير بعد الاستيقاظ أمر طبيعي لا يحمل أي ضرر، تكشف الدراسات الطبية الحديثة أن هذه العادة اليومية قد تعرض الإنسان لمخاطر صحية صامتة، تبدأ من الدوخة، مرورًا بالسقوط المفاجئ، وقد تصل في بعض الحالات إلى الجلطات أو الوفاة المفاجئة.

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

ونصح الأطباء باتباع ما يعرف بـ"قانون الثلاث دقائق والنصف"، والذي يُعد من أبسط الإجراءات الوقائية وأكثرها فاعلية في حماية الجسم من اضطرابات الدورة الدموية التي قد تحدث عند الاستيقاظ، خاصة خلال ساعات الليل.

وأشار الباحثون، ان تقنية قانون الثلاث دقائق والنصف بسيطة تعتمد على تقسيم عملية النهوض من السرير إلى ثلاث مراحل تدريجية، كل منها تستغرق 30 ثانية، وذلك للسماح للجسم بالتأقلم تدريجيًا قبل الوقوف الكامل:

ـ المرحلة الأولى:
بعد الاستيقاظ وفتح العينين، ابقَ مستلقيًا لمدة 30 ثانية. هذا يمنح الدماغ فرصة لاستعادة وعيه وتوازن الإشارات العصبية.

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

ـ المرحلة الثانية:
اجلس ببطء على حافة السرير لمدة 30 ثانية إضافية، ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية تدريجيًا وتجنب الدوخة.

ـ المرحلة الثالثة:
ضع قدميك على الأرض وانتظر 30 ثانية أخرى قبل الوقوف، ثم ابدأ بالحركة بهدوء وبدون استعجال.

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

لماذا تعد عادة الثلاث دقائق والنصف مهمة جدًا عند الإستيقاظ؟

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه عند الاستيقاظ من النوم، يكون الجهاز العصبي اللاإرادي لا يزال في حالة خمول، والقيام المفاجئ قد يسبب هبوطًا سريعًا في ضغط الدم يُعرف طبيًا بـ"الهبوط الانتصابي".

وأفاد الباحثون، أن هذا التغير المفاجئ قد يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية" ومن أبرزها ما يلي:

ـ دوخة شديدة أو إغماء

ـ سقوط مفاجئ وإصابات

ـ سكتة دماغية أو أزمة قلبية في الحالات الحرجة

وتزداد خطورة هذه الحالة لدى كبار السن، ومرضى القلب والسكري.

القيام السريع السرير الاستيقاظ مخاطر صحية الدوخة السقوط المفاجئ الوفاة قانون الثلاث دقائق والنص اضطرابات الدورة الدموية

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قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

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